المقاولون: لن نقف في طريق عماد النحاس حال تلقيه عرضا لتدريب الأهلي

أعلن محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب عن موقف إدارة ناديه، في حال طلب النادي الأهلي الحصول على خدمات عماد النحاس، المدير الفني للفريق.

وقال عادل في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" في الفترة الماضية تلقى النحاس عدد من العروض ولكن الوضع مختلف مع النادي الأهلي، لن يكون لدينا أي مانع لرحيله في حال وجود طلب رسمي".

وأضاف "لن نقف في طريق عماد النحاس، نعلم ان تدريب الأهلي من امنياته الخاصة، هو يستحق كل التقدير وفي النهاية سنكون بجانبه لتنفيذ قراره الذي يرغب فيه سواء البقاء أو الرحيل للأهلي".

وتابع "نقدر ما قدمه عماد النحاس معنا مثلما قدرنا ما قدمه حسن شحاتة مع الفريق، لم نقف في طريق حسن شحاتة بعد أن طلبه منتخب مصر لتدريب الفراعنة ونجح في تحقيق ثلاث بطولات أمم إفريقيا".

وأختتم محمد عادل تصريحاته "لا بد أن يكون هناك قناعة لدى النحاس في الاستمرار او الرغبة في الرحيل، العقود لا قيمة لها إذا لم يرغب في الاستمرار، سنتعرض لخسارة برحيله بالتأكيد ولكننا سنقف بجواره".

ويعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لحسم الموقف النهائي حول موعد رحيله بعدما أخطر مسئولي القلعة الحمراء أنه يدرس بجدية الرحيل بعد نهاية منافسات الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا.