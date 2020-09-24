نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يخطط لخطف مدافع تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، خطة يوفنتوس، للظفر بخدمات مدافع تشيلسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ووفقاً لما ورد بصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن يتطلع فريق يوفنتوس لضم الظهير الأيسر الإيطالي، إيمرسون بالميري، هذا الصيف".

وأضافت:"أن الصفقة ستكون في البداية على سبيل الإعارة، لكن اليوفي يخطط لعمل على إضافة خيار الشراء".

وواصل:" أن البيانكونيري يريد التعاقد مع ظهير أيسر، في أسرع وقت ممكن، بسبب إصابة أليكس ساندرو، بالإضافة لعدم اقتناع المدرب أندريا بيرلو بقدرات ماتيا دي تشيليو".

ويعد إيمرسون خارج حسابات فرانك لامبارد، مدرب البلوز، الذي نادرًا ما اعتمد عليه منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، الموسم الماضي.