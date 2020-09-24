نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. إيهاب جلال يرفض الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، مع إيهاب جلال، المدير الفنى السابق لمصر المقاصة، لبحث إمكانية تولى القيادة الفنية للفريق الأبيض خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل إلى التعاون السعودي.

إيهاب جلال يرفض العودة إلى الزمالك

كشفت مصادر صحفية، أن إيهاب جلال أبلغ إدارة الزمالك، بأنه اتفق مع بيراميدز على جميع التفاصيل التعاقدية للحصول على خدماته فى الموسم الجديد.

وأوضحت المصادر أن الزمالك لم يحسم موقفه سواء بالضغط على إيهاب جلال لقبول المهمة، أو صرف النظر عنه والتركيز على التعاقد مع مدرب أجنبى.

ويحاول مسؤولو الزمالك، البحث عن مدير فني أجنبي كبير خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك، الفريق الأبيض.