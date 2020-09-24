نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول يرفض تجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم مسؤولو نادي ليفربول عرضًا جديدًا للاعب وسطه الهولندي، جورجينيو فينالدوم، لتجديد عقده مع الرديز خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي الصيف المقبل.

فينالدوم يرفض التجديد لصالح ليفربول

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن فينالدوم لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، رفض العرض ويخطط للرحيل مجانًا، عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الهولندي، بات يرى مستقبله في ليفربول موضع شك، لا سيما بعد وصول تياجو ألكانتارا من بايرن ميونيخ الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينالدوم مطلوبا بقوة في برشلونة، من قبل مواطنه المدير الفني، رونالد كومان، الذي عمل معه في منتخب الطواحين.

وأتمت الصحيفة أن فينالدوم قرر عدم الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عقب اجتماعه مع المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز.