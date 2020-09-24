الأهلي يجري " رابيد تيست " قبل مواجهة طنطا

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أحمد جودة - القاهرة - قام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإجراء تحليل رابيد تيست قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، استعدادًا لمواجهة طنطا يوم السبت المقبل في الدوري الممتاز.
وأجرى لاعبو الفريق الأحمر والجهاز الفني، تحليل «رابيد تيست»؛ وفقا للبروتوكول الطبي الذي يؤكد على إجراء فحوصات طبية قبل المباريات الرسمية.
ويلتقي الأهلي مع طنطا مساء السبت المقبل على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ في بطولة الدوري الممتاز.
وفاز الأهلي مساء أمس على فريق مصر أمس، الأربعاء، بثلاثية نظيفة على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدوري التي حسمها الأهلي لصالحه مؤخراً للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخه.
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