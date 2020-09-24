نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم ليلة أمس الأربعاء، لقائين فقط من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020، في يوم شهد أحداث ساخنة.

في البداية حقق استقلال طهران الإيراني فوز كبير أمام أهلي جدة السعودي، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ولحساب نفس الجولة، فاز باختاكور بهدف نظيف أمام شاهر خودرو، في ختام لقاءات الأمس.

وتم إلغاء مباراة الهلال السعودي وشباب أهلي دبي، بسبب عدم وجود عدد كافي في قائمة الأزرق، لإقامة المباراة، حيث رفع الهلال قائمته والتي ضمت 9 لاعبين أساسيين وحارسين على مقاعد البدلاء.

واعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الهلال السعودي منسحبا من المباراة، والغاء جميع نتائجه في البطولة، ليتم خروجه نهائيا.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

1- الأهلي السعودي برصيد 6 نقاط

2- استقلال طهران برصيد 5 نقاط

3- الشرطة العراقي برصيد 5نقاط

بينما جاء ترتيب المجموعة الثانية بعد إقصاء الهلال كالتالي:

1- باختاكور برصيد 11 نقطة

2- شباب الأهلي برصيد 7 نقاط

3- شاهر خودرو برصيد نقطة واحدة

جدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي أعلن عن مواعيد مواجهات دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بين المجموعة الأولى والثانية.

وسوف يقام لقاء الأهلي السعودي والأهلي الإماراتي، يوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب الجنوب في الوكرة، عند الساعة الخامسة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا ثلث بتوقيت أبوظبي.

وفي نفس اليوم، يلاقي باختاكور الاوزبكي نظيره استقلال طهران الإيراني، على ملعب الجنوب في الوكرة، عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

يشار إلى أن مباريات دور المجموعات سوف تختم فعالياتها مساء اليوم الخميس.