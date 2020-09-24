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المصري يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الإنتاج بـ الدوري

الرياضة تبليغ
المصري يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الإنتاج بـ الدوري
المصري يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الإنتاج بـ الدوري
يستضيف فريق المصري نظيره الإنتاج الحربي، اليوم، الخميس، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق المصري بقيادة مدربه علي ماهر، لاستعادة نغمة الانتصارات بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام سموحة بهدفين دون رد، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يطمح الإنتاج الحربي في حصد نقاط المباراة الثلاث للدخول في منقطة وسط الجدول.

ويدير مباراة اليوم، الحكم محمد ناجي ويعاونه كلا من رجب محمد وماجد المليجي، وعبدالرحمن محمد حكما رابعا.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد33 نقطى، بينما يتوجد المصري في المرطز الـ 13 بـ 29، مع تبقي له مباراتين مؤجلتين.

يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري المصري لصالحه رسميا، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، وادي دجلة مع سموحة، الجونة مع أسوان، الإسماعيلي مع بيراميدز.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 