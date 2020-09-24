لمدة 5 مواسم.. تشيلسي يضم السنغالي إدوارد ميندي حارس رين الفرنسي

أعلن نادي تشيلسي لإنجليزي تعاقده رسميا مع السنغالي إدوارد ميندي حارس رين الفرنسي، لمدة 5 مواسم

وذكر نادي تشيلسي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن إدوارد ميندي وقع على عقد انضمامه إلى البلوز، حتى صيف 2025.

وقال إدوارد ميندي عقب توقيعه للبلوز:" سعيد جدا بالانضمام إلى تشيلسي، أن حلما أن أكون جزءا من هذا الفريق، وأن أتدرب تحت قيادة فرانك لامبارد.

وتابع:" لا أطيق الانتطار، اتطلع إلى مقابلة زملائي الجدد في تشيسلي، وبدء مهمتى مع الفريق.

وجاء تعاقد تشيلسي مع إدوارد ميندي، بسبب أخطاء الحارس الأساسي كيبا المتكررة في الفترة الماضية، آخرها خطأ مباراة ليفربول، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أن أهدى ساديو ماني الهدف الثاني نتيجة تمريرة خاطئة، ليقتل أحلام البلوز في العودة إلى اللقاء، الذي انتهى بنتيجة 2 - 0.

يذكر أن تشيلسي تعاقد مع صفقات من العيار الثقيل هذا الصيف، أبرزهم كاي هافيرتز من باير ليفركوزن، وحكيم زياش من أياكس، وتميو فيرنر من لايبزيج، وتياجو سيلفا من باريس سان جيرمان.

وبلغت إنفاقات نادي تشيلسي، على الصفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ما يقرب من 200 مليون يورو، وهو أعلى معدل إنفاق في أوروبا، خلال الميركاتو الحالي.