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عصام الحضري لـ جمهوره: إحنا متواضعين بدون ضعف.. وأقوياء بلا غرور

الرياضة تبليغ
عصام الحضري لـ جمهوره: إحنا متواضعين بدون ضعف.. وأقوياء بلا غرور
عصام الحضري لـ جمهوره: إحنا متواضعين بدون ضعف.. وأقوياء بلا غرور
نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورا جديدة له، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهر عصام  الحضري مستعرضًا عضلاته من داخل الجيم، أثناء ممارسته للتدريبات الرياضية الشاقة.

وعلق عصام الحضري على الصور قائلا: "نحن متواضعون بدون ضعف.. وأقوياء بلا غرور".

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وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن موقفه من مقاضاة فتاة مكسيكية بعد تسريب فيديوهات له مع الفتاة، واتهامه خلالها بالإساءة لها.

وقال عصام الحضري، في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفتاة بعتت فيديو إنجليزي، وأنا معرفش إنجليزي، وقالتلي عاوزة آجي مصر".

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محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

 