عصام الحضري لـ جمهوره: إحنا متواضعين بدون ضعف.. وأقوياء بلا غرور

وعلق عصام الحضري على الصور قائلا: "نحن متواضعون بدون ضعف.. وأقوياء بلا غرور".
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وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن موقفه من مقاضاة فتاة مكسيكية بعد تسريب فيديوهات له مع الفتاة، واتهامه خلالها بالإساءة لها.
وقال عصام الحضري، في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفتاة بعتت فيديو إنجليزي، وأنا معرفش إنجليزي، وقالتلي عاوزة آجي مصر".
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