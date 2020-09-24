مجدى عبد الغني: كان يجب على الأهلي تأمين نفسه بشكل أفضل مع فايلر بتوقيع موسمين

علق مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة الاسبق ، علي طلب فايلر لاجازة لحسم مصيرة من البقاء او ترك النادي الأهلي.
وغرد مجدي عبد الغني من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " كان يجب على الأهلي تأمين نفسه بشكل أفضل مع فايلر بالتوقيع لمدة موسمين".
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