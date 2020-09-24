أخبار عاجلة
حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاماً -
وفاة محمود ياسين.. أبرز التكريمات والجوائز -
كريم فهمي يشارك جمهوره بصورة من مرحلتي الطفولة والشباب -
كليب أماكن السهر لـ عمرو دياب يقترب من 20 مليون مشاهدة -
أخبار الفن | وفاة الفنان محمود ياسين.. فيديو نادر لـ عمرو دياب في حفل زفاف عامر منيب.. ودعاء فاروق ترد على فبركة مداخلة السحر -
حصيلة يومية قياسية.. ألمانيا تسجل 5132 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا -
الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم على ترامب في استطلاعات الرأي -
التضامن: صرف منحة الـ 100 جنيه لمستفيدي كرامة.. غداً -
حدث ليلاً | العثور على جثة فتاة مسحولة في المعادي.. البرازيل تفوز على بيرو.. مرتضى منصور لـ عمرو الجنايني: هحبسك.. إبراهيم حسن ي... -

مجدى عبد الغني: كان يجب على الأهلي تأمين نفسه بشكل أفضل مع فايلر بتوقيع موسمين

الرياضة تبليغ
مجدى عبد الغني: كان يجب على الأهلي تأمين نفسه بشكل أفضل مع فايلر بتوقيع موسمين
مجدى عبد الغني: كان يجب على الأهلي تأمين نفسه بشكل أفضل مع فايلر بتوقيع موسمين

علق مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة الاسبق ، علي  طلب فايلر لاجازة لحسم مصيرة من البقاء او ترك النادي الأهلي. 

وغرد مجدي عبد الغني من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " كان يجب على الأهلي تأمين نفسه بشكل أفضل مع فايلر بالتوقيع لمدة موسمين". 

وطلب فايلر الحصول على إجازة مطلع شهر أكتوبر المقبل، بداعي الاطمئنان على أسرته قبل حسم مصيره مع الفريق وهو ما يثير تخوف الأهلي من رحيله، مع اقتراب استكمال دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنه يحق له ترك النادي دون شروط جزائية في تلك المدة.
كما رفض فايلر إبداء حسن النية للأهلي بالتوقيع كتابة وتعديل عقده بالاستمرار حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا على الأقل، مشددا على أنه سيستمر بالاتفاق الودي دون تدوينه بشكل رسمي وهو ما يرفضه الأهلي خشية رحيل السويسري في أي وقت دون شروط جزائية في المدة القانونية ويضع الفريق في ورطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجدى عبد الغني: كان يجب على الأهلي تأمين نفسه بشكل أفضل مع فايلر بتوقيع موسمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

 