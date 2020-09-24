جلسة بين فايلر وعبدالحفيظ على هامش مران الأهلي

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ، ‏مدير الكرة بالنادي على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة طنطا ‏المقرر لها يوم السبت المقبل.‏

وتأتي جلسة «فايلر» و«عبدالحفيظ» ضمن جلسات الثنائي التحضيرية قبل المباريات الرسمية؛ للحديث ‏في كافة الجوانب الخاصة بالجانب الإداري.‏ وأجرى لاعبو الأهلي تحليل «رابيد تيست» قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم تحت ‏إشراف رينيه فايلر وجهازه المعاون.‏