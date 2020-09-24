الأب الحنون.. شاهد| كريستيانو رونالدو يداعب ابنته

نشرت جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو وأم أولاده ، مقطع فيديو لرونالدو وابنتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهر في الفيديو رونالدو يداعب ابنته في حديقة منزله بضحك تلقائي.

ولدى رونالدو وجورجينا طفلة واحدة مشتركة، هي آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال للدون البرتغالي من امرأتين مجهولتين، وهم الابن البكر كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد استبعد النجم البرتغالي عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا عن الموسم الفائت 2019-2020، للمرة الأولى منذ إطلاق "يويفا" للجائزة، عام 2010.