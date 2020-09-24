فايلر يركز على تدريبات الكرة في مران الأهلي استعدادا لطنطا

ركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على تدريبات الكرة في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طنطا مساء السبت المقبل على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الـ30 في بطولة الدوري الممتاز.
وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية في وسط الملعب لتجهيز جميع اللاعبين. وخاض لاعبو الفريق الذي شاركوا في مباراة نادي مصر أمس، التي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة ــ تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.
وحقق الأهلي الفوز علي نادي مصر بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمباراة طنطا التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ في بطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه رسميًا مؤخرًا، للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.
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