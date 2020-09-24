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4 محطات تفصل فريق سيراميكا كليوباترا عن الصعود للدورى الممتاز

الرياضة تبليغ
4 محطات تفصل فريق سيراميكا كليوباترا عن الصعود للدورى الممتاز
4 محطات تفصل فريق سيراميكا كليوباترا عن الصعود للدورى الممتاز

نجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز على منافسه كوكاكولا بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة ال18 من مسابقة دورى القسم الثانى بعد فترة توقف دامت لـ أكثر من 5 أشهر على خلفية انتشار

واستغل فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني سقوط الداخلية المدوي امام فريق منتخب السويس الجولة الماضية ليوسع الفارق ويستمر في صدارة جدول الترتيب . 

ويتبقى 4 محطات أمام فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق حلم الصعود الذي تأجل الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة فقط عن اف سي مصر الذي صعد للدورى الممتاز .

ويخرج فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة فريق منتخب السويس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة ال19 ثم يعود لملعبه لمواجهة فريق النجوم وبعدها يحل ضيفا على فريق المريخ البورسعيدي ويختتم مسيرته بمواجهة فريق جمهورية شبين في الجولة الاخيرة .

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب دورى القسم الثاني بمجموعة القاهرة برصيد 35 نقطة بينما جاء فريق بتروجيت في المركز الثاني برصيد 32 نقطة ويأتى فريق الداخلية في المركز الثالث برصيد 31 نقطة .

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