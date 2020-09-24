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استعدادا لمواجهة طنطا.. جلسة جيم وتدريبات منفردة لـ محمد الشناوي في الأهلي

الرياضة تبليغ
استعدادا لمواجهة طنطا.. جلسة جيم وتدريبات منفردة لـ محمد الشناوي في الأهلي
استعدادا لمواجهة طنطا.. جلسة جيم وتدريبات منفردة لـ محمد الشناوي في الأهلي
خاض محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات استشفائية صباح اليوم الخميس، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة طنطا.  

وخاض الشناوي جلسة «جيم»، ثم قام بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية وفقا للبرنامج التدريبي الذي خاضته المجموعة التي شاركت في مباراة الفريق أمس أمام نادي مصر التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة. 

وخاض الثنائي، مصطفى شوبير وحمزة علاء، حارسا الفريق، تدريبات قوية اشتملت على التصويب والكرات العرضية، وبعض الفقرات المتنوعة الخاصة بتدريب الحراس، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالنادي. 

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا والتي تقام يوم السبت المقبل على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ في بطولة الدوري الممتاز التي توّج بها الأهلي مؤخرًا للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخه.

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محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

 