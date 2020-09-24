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الترجي ينسحب رسميًا من صفقة يوسف البلايلي

الرياضة تبليغ
الترجي ينسحب رسميًا من صفقة يوسف البلايلي
الترجي ينسحب رسميًا من صفقة يوسف البلايلي
تراجع نادي الترجي التونسي عن فكرة التعاقد مع يوسف البلايلي لاعب فريق أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كان يوسف البلايلي انضم إلى أهلي جدة خلال الصيف الماضي، لمدة 3 مواسم، قادما من الترجي التونسي، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه مع الراقي.

وقال مصدر  داخل نادي الترجي في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج"، أن مجلس إدرة نادي باب سويقة  أغلق ملف يوسف البلايلي، ويتفاوض حاليا مع لاعب آخر، وسوف يتم الإعلان عنه، عقب نهائي كأس تونس.

وأضاف المصدر:"  نادي الترجي أنهى أزمته مؤخرا مع أهلي جدة، بالحصول على كافة المستحقات المتبقية من قيمة صفقة انتقال البلايلي إلى النادي السعودي الصيف الماضي".

يذكر أن نفس المصدر أكد في وقت سابق لـ "دوت الخليج"، أن يوسف البلايلي طلب الحصول على 2 مليون دولار سنويا من أجل العودة، وهو ما رفضته إدارة الترجي.

ويعد النادي الأهلي المصري هو الأقرب حتى الآن للحصول على خدمات يوسف البلايلي، خلال الصيف الحالي، ولكن الصفقة تتوقف على بعض الأمور المادية.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ يوسف البلايلي مليون و 600 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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