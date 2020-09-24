خوفا من انتقاله للزمالك أو بيراميدز.. الأهلي يخطط لمنع أزارو من العودة للدوري المصري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خوفا من انتقاله للزمالك أو بيراميدز.. الأهلي يخطط لمنع أزارو من العودة للدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترغب لجنة التخطيط بنادى الأهلى، في وضع شرط جزائى فى عقد المهاجم المغربى وليد أزارو، حال الاتفاق على بيعه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية. وتخطط لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء حال رحيل أزارو، نتمسك بوضع بند يمنعه من العودة للعب فى الدورى المصرى مرة أخرى. وذلك حتى يضمن الأهلى حقه وعدم تكرار ما حدث فى ملف عبد الله السعيد بعد فسخ تعاقده والعودة لبيراميدز. وتترقب لجنة التخطيط عودة اللاعب حتي تقوم بعمل جلسة خاصة مع المهاجم المغربي ووكيله، لتحديد مصير مستقبل اللاعب داخل جدران خلال الفترة القصيرة المقبلة. ويسعى مجلس إدارة الأهلى للحفاظ على حقوق النادى فى ملف أزارو خصوصا بعد ارتباط اسمه بالانتقال لصفوف بيراميدز أو الزمالك. وقدم فريق الاتفاق السعودى بطلب لضم أزارو بشكل نهائى مقابل 400 ألف دولار، ويتمسك الأهلى بالحصول على مليون دولار بالإضافة إلى المستحقات المتأخرة من فترة إعارته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خوفا من انتقاله للزمالك أو بيراميدز.. الأهلي يخطط لمنع أزارو من العودة للدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.