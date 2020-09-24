نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي أول بطل آسيوي في التاريخ يخسر اللقب بدون خسارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الإتحاد الآسيوي يوم أمس الأربعاء إعتبار نادي الهلال السعودي منسحباً من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم ليفقد الزعيم لقبه الذي كان يدافع عنه بعد أن حققه الموسم الماضي على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وبذلك بات الزعيم السعودي أول بطل في التاريخ يفقد البطولة من دون أي خسارة على أرضية الملعب حيث نجح في تحقيق ثلاثة إنتصارات وتعادلين في خمسة لقاءات لعبها في المجموعة التي كان ينافس بها.

وتعنت الإتحاد الآسيوي للعبة ضد نادي الهلال وإعتبره خاسراً بسبب أنه لم يقدر على توفير قائمة الـ13 لاعباً لمباراة شباب أهلي دبي بسبب إصابات فيروس كورونا التي ضربت اللاعبين وبعض عناصر الجهاز الفني.

وخرج الإتحاد الآسيوي في بيان أكد فيه أن نادي الهلال أخفق في تقديم اللائحة المطلوبة والتي تضم 13 لاعباً لخوض المباراة الأخيرة في المجموعة ما يجعله منسحباً من البطولة بحسب المادة 43 من اللوائح الخاصة بالمنافسات.