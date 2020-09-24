رسميا.. تشيلسي يتعاقد مع حارس مرمي جديد

أعلن تشيلسي رسميًا، اليوم الخميس، التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى رين الفرنسي، بعقد يمتد 5 مواسم.
وأصدر النادي اللندني بيانًا عبر موقعه الرسمي يعلن فيه التعاقد مع ميندي، لمنافسة الثنائي كيبا أريزابالاجا وويلي كاباييرو على حراسة مرمى البلوز.
ولم يكشف تشيلسي عن أن أي تفاصيل مادية متعلقة بالصفقة.
وقال ميندي في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي، عقب التوقيع: "أنا متحمس جدًا للانضمام إلى تشيلسي، إنه حلم بالنسبة لي أن أكون جزءًا من هذا الفريق المثير، وأن أعمل مع فرانك لامبارد وكل أفراد طاقمه التدريبي".
وأضاف: "أتطلع إلى مقابلة زملائي في الفريق، ولا أطيق الانتظار للبدء".
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