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مدرب نادي مصر: لعبنا بطريقة هجومية أمام الأهلي.. واستحواذ شركة زد لا يشغلني

الرياضة تبليغ
مدرب نادي مصر: لعبنا بطريقة هجومية أمام الأهلي.. واستحواذ شركة زد لا يشغلني
مدرب نادي مصر: لعبنا بطريقة هجومية أمام الأهلي.. واستحواذ شركة زد لا يشغلني

أكد طارق عبدالله، المدير الفني لنادي مصر، أنه كان يلعب من أجل تحقيق مفاجأة أمام النادي الأهلي، وخطف النقاط الثلاث، لكن كان الأمر صعب أمام فريق قوي استطاع حسم لقب الدوري المصري هذا الموسم. 

وقال عبدالله في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لعبنا بطريقة هجومية أمام الأهلي، كنا في حاجة للفوز، والمباراة كانت صعبة أمام فريق كبير". 

وأضاف:" اللاعبين قاموا بتنفيذ خطة الجهاز الفني، حاولنا الاعتماد على الهجمات المرتدة، وحصلنا على ركلة الجزاء، وإضاعة الركلة نقطة فارقة في سير اللقاء، لو نجحنا في التعادل، كانت أحداث المباراة ستختلف تمامًا". 

وواصل: "حتى الآن لا يوجد أي عروض رسمية لضم لاعبين من نادي مصر، والأمور ستتحدد في نهاية الموسم الحالي".

وأكمل: "استحواذ شركة زد، أمر يخص مجلس الإدارة، سأكمل مسيرتي حتى نهاية الموسم، والكلام كان على استمراري لموسم آخر". 

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 