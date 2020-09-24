ميار الشريف تواصل تألقها وتفوز فى ثان مباريات الدور التمهيدي ببطولة رولاند جاروس للتنس

نجحت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، في اجتياز مباراة الدور التمهيدى الثاني ببطولة رولاند جاروس، حيث فازت علي اللاعبةالأمريكية كاتي ماكنالي ، بأداء رائع و بنتيجة ٦/٢ ٦/٤ .

وكانت فازت ميار في مباراتها بالدور التمهيدي الأول على ماريا أوسوريو لاعبة كولومبيا بنتيجة 6-4 و6-0 لتتأهل إلى الدور الثاني.

واحتفى موقع رولان جاروس بميار شريف كونها أول مصرية تحقق الفوز في أي بطولة من بطولات جراند سلام الكبرى.