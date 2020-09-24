أخبار عاجلة
حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاماً -
وفاة محمود ياسين.. أبرز التكريمات والجوائز -
كريم فهمي يشارك جمهوره بصورة من مرحلتي الطفولة والشباب -
كليب أماكن السهر لـ عمرو دياب يقترب من 20 مليون مشاهدة -
أخبار الفن | وفاة الفنان محمود ياسين.. فيديو نادر لـ عمرو دياب في حفل زفاف عامر منيب.. ودعاء فاروق ترد على فبركة مداخلة السحر -
حصيلة يومية قياسية.. ألمانيا تسجل 5132 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا -
الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم على ترامب في استطلاعات الرأي -
التضامن: صرف منحة الـ 100 جنيه لمستفيدي كرامة.. غداً -
حدث ليلاً | العثور على جثة فتاة مسحولة في المعادي.. البرازيل تفوز على بيرو.. مرتضى منصور لـ عمرو الجنايني: هحبسك.. إبراهيم حسن ي... -

حسن الرداد: مش فاهم امتى حسام حسن يمسك مدير فنى للنادى الأهلي

الرياضة تبليغ
حسن الرداد: مش فاهم امتى حسام حسن يمسك مدير فنى للنادى الأهلي
حسن الرداد: مش فاهم امتى حسام حسن يمسك مدير فنى للنادى الأهلي

علق الفنان حسن الرداد علي حقيقة عودة حسام حسن للنادي الأهلي والظهور على القناة الرسمية للنادي 

وغرد حسن الرداد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " مش فاهم إمتى كابتن #حسام_حسن هيمسك مدير فنى للنادى الاهلى " .

ويأتي ذلك بعد أنباء اقتراب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من الرحيل عن تدريب الفريق، بسبب ظروف أسرية تمنعه من الاستمرار.

وحقق الأهلي الفوز علي نادي مصر بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمباراة طنطا التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ في بطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه رسميًا مؤخرًا، للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسن الرداد: مش فاهم امتى حسام حسن يمسك مدير فنى للنادى الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

 