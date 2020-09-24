باتشيكو يطلب ملفا كاملا عن لاعبي الزمالك

طلب البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ملفًا كاملًا عن جميع لاعبى الفريق.

يأتي هذا من أجل دراسته عقب وصوله إلى القاهرة، وتم إعداد ملف كامل عن مشوار الفريق هذا الموسم والمباريات المقبلة وعقود اللاعبين وتقرير عن المراكز التى يحتاجها الفريق فى الموسم المقبل.

وأعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن تولي البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للفريق قيادة الفريق، بداية من مباراة الجونة المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.



ويصل باتشيكو للقاهرة بعد غد، السبت، على أن يتواجد فى استاد القاهرة لقيادة الفريق فنيًا.

وكشف مرتضى منصور عن حصول باتشيكو ومعاونيه الثلاثة على مليون و300 ألف يورو سنويا، وقرر مجلس إدارة الزمالك تعيين مدحت عبد الهادى فى منصب المدرب العام ليكون المصرى الوحيد فى الجهاز.

وسيتم استبعاد عمرو عبد السلام، مدرب حراس المرمى، بعدما أصر باتشيكو على تعيين مدرب حراس مرمى أجنبى ضمن معاونيه وهو الشرط الذى كان إحدى الأزمات فى المفاوضات.