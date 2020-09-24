أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، نادى الإعلاميين بنتيجة اختبار التحليل الطبى "Rapid Test" ،للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق، في إطار الاستعداد لمباراة الألومنيوم بالجولة 19 بـدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.
وأخطرت اللجنة الطبية طبيب فريق الإعلاميين أن جميع عينات الفريق سلبية للجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين ماعدا اشتباه في إصابة ثمانية لاعبين من فريق الكرة بنادي الإعلاميين.
وقرر مسئولو مجلس إدارة نادي الإعلاميين والجهاز الطبي للفريق إجراء مسحة طبية بناء على تعليمات اللجنة الطبية لاتحاد الكرة واللجنة الخماسية .
وخضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الإعلاميين ، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لتحليل "رابيد تست"؛ للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق، في إطار الاستعداد لمباراة الألومنيوم ، المقرر إقامتها في الثالثة بعد غد السبت ، بملعب نادي الإعلاميين ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابيد تيست: اشتباه في إصابة 8 لاعبيين بـ الإعلاميين بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.