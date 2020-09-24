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460 ألف دولار سبب أزمة فايلر والأهلي

الرياضة تبليغ
460 ألف دولار سبب أزمة فايلر والأهلي
460 ألف دولار سبب أزمة فايلر والأهلي

كشفت مصادر خاصة لصدي البلد سبب الأزمة الحقيقة الدائرة حاليًا بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

وقالت المصادر ان فايلر يرغب في السفر لزيارة أسرته ولكنه اشترط الحصول علي مكافأة الفوز بمسابقة الدوري أولا وهي تعادل راتب شهرين بواقع 460 ألف دولار.

واضافت المصادر أن لجنة التخطيط لا تمانع في منحه مكافأة الفوز ولكن مع حسم موقفه سواء بالبقاء والعودة أو الرحيل.

وأوضحت المصادر ان الأهلي ملتزم في جميع الجوانب المالية لكن طلب لمدرب كل مستحقاته قبل سفره للحصول علي أجازة شئ يثير الريبة.

وطالبت لجنة التخطيط تعديل فايلر لبند في عقده يقضي بالبقاء في القلعة الحمراء لما بعد نهاية دوري الأبطال الأفريقي لكنه رفض .

 ويتواجد وكيل السويسري رينيه فايلر  في الأهلي حاليًا لعقد جلسة مع لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح.

وقالت المصادر ان السويسري فايلر لم يرفض عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي لان وكيل اللاعبين متخصص في المفاوضات.

واضافت أن هناك امور تفاوضية يتوليها وكيل المدرب من بينها الشق المالي.

وأوضحت أن فايلر ينتظر رد إدارة الأهلي علي طلبه بالحصول علي مكافاة الفوز بمسابقة الدوري وهي راتي شهرين وهو السر وراء تواجد وكيله داخل القلعة الحمراء.

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