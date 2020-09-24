موعد مباراة النصر والعين الاماراتي اليوم والقنوات الناقلة مجانا في دوري أبطال آسيا

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عمر شويل - جدة يختتم العالمي فريق النصر مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بملاقاة العين الإماراتي اليوم الخميس الموافق 7 صفر 1442 \ 24 سبتمبر 2020 في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة التي تشهد في نفس التوقيت مباراة قوية أخرى تجمع فريق السد القطري ضد فريق سباهان أصفهان الإيراني في مجموعة حسم كلا من النصر والسد بطاقتي التأهل عنها إلى دور الستة عشر فعليا بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة الأخيرة التي ستحسم فقط صاحب الصدارة من صاحب المركز الثاني من الفريقين، كما تشهد البطولة مباريات المجموعة الثالثة حيث يلعب فريق سعودي آخر مباراة هامة حين تقام موعد مباراة التعاون والدحيل القطري، وسينطلق موعد مباراة النصر والعين الإماراتي اليوم في الثالثة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي.

النصر يلاقي العين في مباراة قوية يأمل فيها لتحقيق الفوز ليكون مسك الختام لمبارياته في مرحلة المجموعات، وللحفاظ على صدارة ترتيب المجموعة المتواجد فيها حاليا برصيد 11 نقطة جمعها من خوض خمس مباريات حقق فيها الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مبارتين، ولم يتلقى الخسارة في أية مباريات حتى الآن في تلك المرحلة، ويأمل العالمي في تحقيق الفوز ضد شقيقه العين كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الفريق الإماراتي في الجولة الأولى، وانتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف في مباراة تقدم فيها أصحاب الأرض أولا بهدف عن طريق المصري عمر ياسين، قبل أن يتعادل مختار علي للضيوف الذين خطفوا الفوز والثلاث نقاط بهدف ثاني عن طريق هداف الفريق عبدر الرازق حمد الله.

فريق العين الإماراتي يأمل في حفظ ماء وجهه في البطولة قبل توديعها رسميا بتحقيق انتصار وحيد في مرحلة المجموعات التي خاض فيها حاليا خمس مباريات لم يحقق أي انتصار، وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في مبارتين آخرها في الجولة الماضية سلبيا ضد فريق سباهان أصفهان صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط والذي يلاقي في نفس التوقيت فريق السد القطري المتواجد في المركز الثاني برصيد تسع نقاط.

موعد مباراة النصر والعين الاماراتي اليوم

15:00 توقيت غرينتش.

16:00 توقيت المغرب.

18:00 توقيت مكة المكرمة، وقطر.

19:00 توقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين مجانا