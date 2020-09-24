نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل موقعة الليلة.. تاريخ 8 مواجهات جمعت بين الإسماعيلي وبيراميدز (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق بيراميدز مواجهة قوية اليوم الخميس، ضد فريق الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

بيراميدز يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة جمعها من (15 انتصار – 6 تعادلات – 7 هزائم)، بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة جمعها من (8 انتصارات – 7 تعادلات – 12 هزيمة).

تحمل مواجهة اليوم رقم (9) بين الإسماعيلي وبيراميدز، حيث سبق والتقي الفريقين في 8 مواجهات رسمية سابقة (7 بالدوري الممتاز – 1 بكأس مصر)، فاز الدراويش في 4 مباريات، وخسر 3 مباريات، وحسم التعادل مباراة وحيدة.

سجل لاعبو الإسماعيلي 13 هدفًا في شباك بيراميدز، مقابل 8 أهداف للفريق السماوي، ويتصدر إيمانويل بناهيني نجم الدراويش السابق قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.

وجمعت الإسماعيلي 4 مباريات مع بيراميدز بمسماه القديم (الأسيوطي سبورت)، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة، بينما جمعته 4 مباريات معه بمسماه الحالي خسر 3 مباريات وفاز مباراة وحيدة.

ويسعي بيراميدز لمواصلة انتصاراته المتتالية على الإسماعيلي، حيث فاز عليه في آخر 3 مباريات، بواقع انتصارين في الدوري الممتاز بنتيجة 3 – 1، 1-0 على الترتيب، وفوز وحيد بدور الـ16 بكأس مصر بنتيجة 1-0.

أكبر انتصار في مواجهات الفريقين كان لصالح الإسماعيلي بنتيجة 5 – 1 في لقاء الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز موسم 2014 / 2015.

خرج الإسماعيلي بشباك نظيفة في مباراتين أمام بيراميدز، الفريق السماوي ايضا حافظ على نظافة شباكه في مباراتين خلال المواجهات السابقة بين الفريقين.

وسبق وتقابل المدرب البرتغالي هيرون فيريرا "ريكاردو" المدير الفني للإسماعيلي في مباراة وحيدة مع فريق بيراميدز ولكن بمسماه القديم (الأسيوطي سبورت)، وذلك في الدوري الممتاز موسم 2014 - 2015 وفاز وقتها الدراويش بنتيجة 2 -1.

يذكر أن بيراميدز فاز في مباراته الماضية أمام حرس الحدود بهدف دون مقابل في لقاء الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز، بينما خسر فريق الإسماعيلي أمام إنبي بنفس النتيجة.