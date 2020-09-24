نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مقتل حكم إيطالي وزوجته في ظروف غامضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الوسط الرياضي الإيطالي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس صدمة من العيار الثقيل بعد أن أكدت المصادر الصحفية وجود الحكم دانييلي دي سانتيس ووزوجته متوفيين طعناً بآله حادة في منزلهما.

وقالت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن الحكم الإيطالي معروف عنه الإحترام ويقوم بإدارة مباريات دوري الدرجة الثالثة الإيطالي ولم يُعرف عنه أي أزمة أو مشكلة وليس له أي عداوات.

وقال شهود عيان أنه تفاجأوا ليلاً بوجود شخص يتسلق منزل الحكم الذي يقع في مدينة ليتشي الإيطالي ويحمل في يده سلاحاً أبيض " سكيناً " وقامت الزوجة بالصراخ مطالبةً النجدة قبل أن يفارقا الحياة.

وفي أول رد فعل للجنة الحكام الإيطالية أصدرت بيان تنعي فيه دي سانتيس وتؤكد أنه دائماً ما كان شجاعاً ومتواضعاً وكان يسير على نهج الحكام الإيطاليين الكبار قبل أن يفارق الحياة مطالبين الشرطة بضرورة التعرف على القاتل ومحاسبته.