نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً.. تشيلسي يحصل على توقيع إدوارد ميندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي الحصول على خدمات الدولي السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى فريق نادي رين الفرنسي بعقد يمتد لخمسة مواسم قادمة.

وفي بيان نشره الفريق عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت أكد فيه التعاقد مع ميندي من أجل منافسة الثنائي كيبا أريزابالاجا وويلي كاباييرو على حراسة مرمى البلوز في البريميرليج والبطولات الأخرى المحلية والعالمية.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة والتي أبرمها لامبارد لتكون الثامنة لتشيلسي خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري بعد ضم الكثير من اللاعبين أمثال زياش ، هافيرتز ، تشيلويل ، فيرنر ، سيلفا ، مالانج سار، كزافييه مبويامبا.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها السنغالي لموقع فريقه تشيلسي عقب التوقيع أكد أنه متحمس للغاية بعد الإنضمام للبلوز خاصةً أنه يُعتبر واحد من أحلامه أن يكون جزء من هذا الفريق المثير وأنتظر العمل مع مدرب قدير كالإنجليزي لامبارد.