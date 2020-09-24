نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الأهلي اليوم| تدريبات بدنية خفيفة والشناوي في " الجيم " في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الفريق التي أقيمت أمس أمام نادي مصر بالدوري وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، مرانا استشفائيا اليوم على ملعب التتش تحت قيادة توماس بينكيل، مخطط الأحمال؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.
ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ في بطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه رسميًا مؤخرًا، للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.
خاض محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات استشفائية صباح اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طنطا.
وخاض الشناوي جلسة «جيم»، ثم قام بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية وفقا للبرنامج التدريبي الذي خاضته المجموعة التي شاركت في مباراة الفريق أمس أمام نادي مصر التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.
وخاض الثنائي، مصطفى شوبير وحمزة علاء، حارسا الفريق، تدريبات قوية اشتملت على التصويب والكرات العرضية، وبعض الفقرات المتنوعة الخاصة بتدريب الحراس، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالنادي.
ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا والتي تقام يوم السبت المقبل على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ في بطولة الدوري الممتاز التي توّج بها الأهلي مؤخراً للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخه.
ركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تدريبات الكرة في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طنطا مساء السبت المقبل على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الـ30 في بطولة الدوري الممتاز.
وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية في وسط الملعب لتجهيز جميع اللاعبين.
وخاض لاعبو الفريق الذي شاركوا في مباراة نادي مصر أمس، التي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة ــ تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة طنطا المقرر لها يوم السبت المقبل.
وتأتي جلسة «فايلر» و«عبدالحفيظ» ضمن جلسات الثنائي التحضيرية قبل المباريات الرسمية؛ للحديث في كافة الجوانب الخاصة بالجانب الإداري.
وأجرى لاعبو الأهلي تحليل «رابيد تيست» قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم تحت إشراف رينيه فايلر وجهازه المعاون.
ويلتقي الأهلي مع طنطا مساء السبت المقبل على استاد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ30 في بطولة الدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مران الأهلي اليوم| تدريبات بدنية خفيفة والشناوي في " الجيم " على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.