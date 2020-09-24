نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 سعداء بعودة "باتشيكو" لتدريب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد البرتغالي جيمي باتشيكو لتولي مقاليد القيادة الفنية في الزمالك مرة أخري بعد 6 سنوات من ولايته التدريبية الأولي مع الفريق الأبيض عام 2014 والتي انتهت سريعًا دون أن يحقق خلالها أي نجاحات تذكر.

باتشيكو وقع عقدا مع الزمالك حتي نهاية عام 2021 وسيرافقه 3 مساعدين أجانب، بالإضافة للمدرب المصري مدحت عبد الهادي نجم الفريق الأبيض السابق، وسيبدأ المدير الفني الجديد مهمته بشكل رسمي مع الفريق السبت المقبل.

قاد المدرب البرتغالي فريق الزمالك في 12 مباراة خلال ولايته الأولي، حقق 9 انتصارات، وخسر مباراة وحيدة أمام فريق إنبي، وتعادل في مباراتين، وهرب من القلعة البيضاء بسبب خلافاته مع رئيس النادي مرتضى منصور.

وتضم قائمة الزمالك عدد من اللاعبين السعداء بعودة جيمي باتشيكو، من اللاعبين الذين سبق لهم العمل معه في ولايته الأولي بالقلعة البيضاء، أو بعض اللاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق بصفة أساسية ويأملون في الحصول على فرصة جديدة مع المدرب البرتغالي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز السعداء بعودة جيمي باتشيكو للزمالك:-

1- محمد أبوجبل:

يعد الحارس محمد أبوجبل من أكثر السعداء بعودة باتشيكو للزمالك، خاصة وأنه سبق له التدريب تحت قيادته في ولايته الأولي مع الفريق الأبيض، وكان يعتمد عليه بشكل أساسي على حساب أحمد الشناوي ومحمود جنش، وذلك يضمن له بنسبة كبيرة حراسة عرين الفريق في الفترة القادمة.

2- معروف يوسف:

النجم النيجيري معروف يوسف المعار للمقاولون العرب سبق له العمل مع باتشيكو في ولايته الأولي مع الزمالك وشارك تحت قيادته في 6 مباريات ويعرف إمكانياته جيدا، مما قد يدفع المدرب البرتغالي لطلب عودته للفريق الأبيض في الموسم المقبل.

3- مصطفي فتحي:

يعرف المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، اللاعب مصطفي فتحي جيدا بحكم تواجده معه في الولاية الأولي بالزمالك، وهذا قد يجعله يساعد اللاعب على تطوير أدائه في الفترة المقبلة ويستعيد بريقه مجددا.

4- محمد عنتر:

تولي باتشيكو تدريب الزمالك يمنح بعض اللاعبين "قبلة الحياة" في الاستمرار مع الفريق خلال الفترة القادمة، ومنهم محمد عنتر والذي كان مرشحا بقوة لمغادرة القلعة البيضاء نهاية الموسم الجاري، ولكن عودة المدرب البرتغالي قد تمنحه فرصة جديدة للبقاء مع الفريق.

5- عمر السعيد:

يعاني عمر السعيد من قلة المشاركة مع الزمالك في الفترة الحالية وكان قريبا من الرحيل عن صفوف الزمالك نهاية الموسم، ولكن بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي قد يستمر مع الفريق الأبيض ويحصل على فرصة للمشاركة في المباريات خلال المرحلة القادمة.

6- محمد عواد:

عودة باتشيكو للزمالك تمثل بارقة أمل للحارس محمد عواد والذي كان يفكر جديا في الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة، ولكنه قد يؤجل قراره بالرحيل عن الفريق على أمل العودة للمشاركة مع الفريق مجددا تحت قيادة المدرب البرتغالي أو حتي يكون بديلا لزميله "أبوجبل" بعدما أصبح ترتيبه الثالث بين حراس الفريق.