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برشلونة يحدد بديل سواريز

الرياضة تبليغ
برشلونة يحدد بديل سواريز
برشلونة يحدد بديل سواريز

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحدد بديل سواريز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن وجود مفاوضات تسعى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني للدخول فيها من أجل تعويض رحيل الأوروجوياني لويس سواريز.

وكان البيستوليرو قد رحل وسيلعب في صفوف فريق نادي اتلتيكو مدريد وذلك بناء على طلب من الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة والذي طلب الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

وقالت صحيفة " آس " الإسبانية أن كومان يرى أن مارتينيز البديل المناسب لقيادة هجوم البلوجرانا في الموسم القادم خاصةً بعد قرب مفاوضات ضم الهولندي ممفيس ديباي قائد ليون.

وأنهت الصحيفة تقريرها أن ديباي ومارتينيز كلاهما مرشح لقيادة هجوم برشلونة الموسم القادم وسوف يعقد المدرب جلسة مع رئيس النادي لحسم الصفقة وإختيار الأنسب بين الثنائي لتعويض رحيل ثالث هدافي برشلونة تاريخياً لويس سواريز.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 