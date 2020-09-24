نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التعاون ضد الدحيل القطري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الخميس مباراة التعاون ضد الدحيل والتي تجمع الفريقان في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. ويلعب الفريق السعودي في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره أندية الشارقة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني والدحيل القطري. ويحتل أبناء الفريق باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك المركز الأخير برصيد 6 نقاط بعد الخسارتين الأخيرتين أمام الشارقة وبيرسبوليس. ومن المُنتظر أن تنطلق مباراة التعاون ضد الدحيل في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية. وفيما يخص القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد الدحيل فإن ستُنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 7. يُذكر أن مباراة الجولة الثانية بين الفريقين قد إنتهت بفوز نادي التعاون بهدفين مقابل لا شيء سجلهما محمد السهلاوي وعبدالمجيد السواط.

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