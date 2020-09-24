بعد انتشار أخبار حول توليه تدريب الأهلي #حسام_حسن يتصدر تويتر

بعد انتشار انباء عن تولي حسام حسن تدريب النادي الاهلي خلفا لفايلر ، ولكن لم يعلن اي مسؤل رسمي بالنادي الاهلي او حسام حسن عن هذه الانباء .

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #حسام_حسن ، وتصدر الهاشتاج #حسام_حسن، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .