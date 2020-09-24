أشرف صبحي يكرم شباب الوزارة الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة إسلسكا الفرنسية

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الكوادر الشبابية بالوزارة الذين حصلوا علي ماجستير إدارة الأعمال من جامعة اسلسكا الفرنسية في مصر، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطى والعليا كل في مجال اختصاصه، بهدف اتاحة فرص اكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية بالدولة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعي دائمًا لتكريم النماذج الشابة المتميزة في المجتمع على كافة الأصعدة، والعمل علي الاستفادة من تلك الكوادر الشبابية المؤهلة والمدربة من خلال تلك البرنامج المتكاملة في تطوير العمل داخل وزارة الشباب والرياضة، وكذا تطوير العنصر البشري اتساقا مع استراتيجية بناء الإنسان التي تتبناها القيادة السياسية، والاهتمام برعاية وإبراز الشباب الموهوبين والمتميزين في كافة المجالات ليكونوا قدوة لغيرهم من الشباب، والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم كونهم القيادات المستقبلية في كل المجالات.

وضمّت قائمة الشباب الحاصلين علي درجه الماجيستير من وزارة الشباب والرياضة 8 أسماء وهم (الدكتور محمد السيد غنيم، الدكتورة ايمان عبدالجبار بيومي، الدكتور احمد الشافعي، أ/ محمد فيصل محمد، أ/ أحمد صلاح مصطفي، أ/ وفاء محمد العادلي، أ/ حسن هلال حسن، أ/ رانيا سامي).