بعد اقتراب رحيله عن الأهلي .. أرقام فايلر مع المارد الأحمر خلال الموسم الجاري

أثار السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، حالة من الجدل داخل الشارع الرياضي المصري فى الساعات الأخيرة بعدما أخطر مسئولي القلعة الحمراء أنه يدرس بجدية الرحيل بعد نهاية منافسات الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا.
وأبدى مسؤولو الأهلي استياءهم الشديد من السويسري رينيه فايلر، بسبب عدم وضوحه ومماطلته بشأن موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن القلعة الحمراء.
وشهدت الساعات القليلة الماضية هجوم حاد علي السويسري وانتشرت العديد من الشائعات حول رحيله عن الأهلي ووجود عروض له من بعض دول الخليج وتكهنات حول المدربين المرشحين لخلافته والتخوف من تكرار سيناريو الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك وترك الفريق قبل مواجهات تصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويرصد لكم موقع "صدي البلد" ارقام السويسري رينيه فايلر مع الأهلي بعد انتشار التكهنات حول رحيله عن المارد الأحمر:
تعاقد النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر، في بداية الموسم، حيث استطاع بناء فريق قوي يستطيع المنافسة بقوة على حصد الألقاب والاستمرار على منصات التتويج في المرحلة المقبلة.
وخاض فايلر مع النادي الأهلي 29 مباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث لم يتعرض سوى لهزيمة واحدة فقط وكانت أمام نادي الزمالك، في الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وفي إجمالي المباريات التي خاضها فايلر مع النادي الأهلي والتي بلغت 40 مواجهة، استطاع تحقيق الفوز في 31 مباراة، والتعادل في 7، إضافة إلى تلقي هزيمة في 3 لقاءات.
وعلى صعيد البطولات حقق السويسري مع الأهلي بطولة الدوري الممتاز قبل انتهائه بستة جولات وبقارق كبير عن اقرب منافسيه وباقوي خط هجوم برصيد 66 هدفًا وأقوى خط دفاع حيث لم يتلق سوى 8 أهداف فقط قى 29 مباراة وينافس فايلر مع الأهلي علي بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.
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