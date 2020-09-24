صبحي يُكرم الفائزين بمبادرة "تحدي الشباب 2020"

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشاب والرياضة بتكريم الفرق الخمس الفائزة في التصفيات قبل النهائية من مبادرة "تحدي الشباب 2020"، والتي أطلقتها الوزارة في يناير الماضي، تحت شعار "وقتنا.. دورنا.. مستقبلنا"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة "بلان" الدولية.

حضر حفل التكريم الذي أقيم صباح اليوم الخميس، بمركز التعليم المدني بالجزيرة كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، جيرمي هوبكنز مسئول منظمة اليونيسيف بمصر، راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مدثر صديقي مدير هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت.

أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "تحدي الشباب 2020" تعكس دعم ورعاية القيادة السياسية لشباب مصر، خاصة فيما يتعلق بمجالات تدريب وتأهيل الشباب فى كل ما يرتبط بتنمية مهارات الابداع والابتكار وريادة الأعمال وتمكينهم من المشاركة الفعالة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030، مؤكدًا أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات فى مجالات تكنولوجية وريادة الأعمال، والمهارات الحياتية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والجهات المعنية بتدريب وتأهيل الشباب على مستوى محافظات مصر، لإيجاد فرص عمل للشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف "صبحى" أن برنامج تحدى الشباب 2020 يهدف لتدريب النشء والشباب على الابتكار من أجل التنمية وتنفيذ مشروعات ريادة أعمال مجتمعية تتسم بالابتكار والإبداع تبنى على الشراكة الفعالة، وترتكز على توفير كافة السبل المستدامة لتأمين حياة كريمة للإنسان، مطالبا الفرق الصاعدة لبذل المزيد من الجهد في المسابقة الدولية وتحقيق مركز يليق بجمهورية مصر العربية.

وصرّح جيرمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، قائلًا: "لقد وصل هذا التحدي إلى نهايته، غير أنه مجرد بداية رحلة لهذه الفرق الخمسة من المبتكرين الشباب الرائعين". وأضاف السيد هوبكنز: "إننا من خلال تدخلات مثل مبادرة "تحدي الشباب ..جيل منطلق” وبرنامج مشواري نساهم في تزويد الجيل القادم من شباب مصر بالمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في الحياة، كما أننا نساهم في تمكين الشابات والشبان من أجل تحقيق كامل إمكاناتهم." " واختتم حديثه،:" أود أن أعرب عن امتناني وتهنئتي لوزارة الشباب والرياضة على قيادتها الفعّالة وعلى توسيع نطاق برامجها الشبابية المختلفة، كما أود أن أتوجه بالشكر والتهنئة لجميع شركائنا على هذا التعاون المثمر".

ومن جانبها، أكدت رندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر بأن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر يؤمن بقدرات الشباب المصري وهم أولوية في أنشطته المختلفة لنوفر لهم الموارد والأدوات التي يحتاجونها لقيادة مستقبل أفضل وتأهيلهم لتبني دور رئيسي في رسم غد مناسب للجميع من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وما بعدها من آمال وطموحات. تحدي الشباب ٢٠٢٠ هو واحد من تلك الأنشطة التي ساهمت في تمكين الشباب من الابتكار في حل تحديات المجتمع وتعزيز ثقتهم ومهاراتهم في خدمة مجتمعاتهم والترويج لريادة الأعمال المجتمعية وأثرها الشامل والبناء".

وقدمت الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتوفيرهم الدعم المستمر والشراكة المثمرة طويلة الأمد.

وصرح مدثر صديقي، مدير بلان انترناشيونال ايجيبت، قائلًا "كان تحدي الشباب رحلة ممتعة مليئة بالتعلم والابتكار والعمل الجماعي والمنافسة المثمرة بين الشباب، مدعومة بشراكةٍ ذات رؤية قوية وموحدة تحت قيادة وزارة الشباب والرياضة. وأضاف مدثر: "لقد أكد هذا التحدي إيماننا بأن الشباب هم القوة الدافعة لعجلة التغيير من خلال طاقتهم وشغفهم وإبداعهم الذي انتج العديد من الأفكار المبتكرة خلال هذا التحدي والتي ستساهم بالتأكيد في إيجاد حلول أفضل للقضايا المجتمعية في الفترة المقبلة.

أكد مدير بلان انترناشيونال ايجيبت أنه: "في هيئة بلان انترناشيونال نحن نعمل على تمكين وقيادة الشباب، ونركز بشكل خاص على تمكين و قيادة الشابات، وكان من المشجع للغاية أن يكون ما يقرب من 50٪ من أعضاء جميع الفرق المشاركة من الشابات، وينطبق الأمر نفسه على الفرق الخمس الفائزة، فأنه لمن الأهمية للغاية أن نرى الشابات يلعبن دورًا فاعلًا في تنمية مجتمعاتهن جنبًا إلى جنب مع أقرانهن من الرجال.

وتضمنت فعاليات الحفل عرض فيديو عن الفرق الفائزة المتأهلين للمرحلة المقبلة وهم ( هاندي – بيور – ترس – كيان مبدع – جلوري )، واختتمت الفعاليات بفتح حوار ومناقشات مع الشباب الفائز من المشرعات الفائزة ، أعقبه توزيع الشهادات علي الفائزين.

يذكر أن المبادرة تم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب في 10 محافظات هي "القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، دمياط"، من خلال تنفيذ عدد من ورش تدريب مدربين من برنامج مشواري وبرنامج القيادات الشبابية بالإضافة الي تنفيذ 11 معسكر وتم تصعيد خمس فرق من الـ10 محافظات المستهدفة، وحصل كل فريق على 16 ألف جنيه تتحملها الجهات المشاركة، تمويلًا أوليًا، كنواة للانتقال بأفكارهم إلى المرحلة التالية، وإحداث تأثير أكبر في مجتمعاتهم، وتم تصعيد فريقا (هاندي، بيور) من محافظة القاهرة والبحيرة للمشاركة علي المستوي العالمي في المسابقة العالمية "تحدى الشباب" في إطار مبادرة جيل منطلق العالمية وستحصل هذه الفرق علي تمويل إضافي لحاضنة ريادة الأعمال.