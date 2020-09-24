أخبار عاجلة
تقابل المريخ مع الأرض ظاهرة فلكية هامة -
تردد قناة براعم ٢٠٢٠ hd الجديد على كافة الأقمار الصناعية -
سعر ايفون 12 برو ماكس بالسعودية والدول العربية -
تقرير مُفصل عن هاتف آبل آيفون برو ماكس 12 -
آبل تعلن عن ايفون 12 برو ماكس الجديد اليوم 13 أكتوبر لعام 2020م -
حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاماً -
وفاة محمود ياسين.. أبرز التكريمات والجوائز -
كريم فهمي يشارك جمهوره بصورة من مرحلتي الطفولة والشباب -
كليب أماكن السهر لـ عمرو دياب يقترب من 20 مليون مشاهدة -

لجنة المسابقات تصدم الإتحاد السكندري

الرياضة تبليغ
لجنة المسابقات تصدم الإتحاد السكندري
لجنة المسابقات تصدم الإتحاد السكندري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة المسابقات تصدم الإتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض مسؤولو لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم الطلب الذي تقدم به فريق نادي الإتحاد السكندري خلال الأيام القليلة الماضية لنقل مباراته امام إنبي المقرر لها يوم غداً الجمعة إلى برج العرب.

وكان الإتحاد المصري لكرة القدم قد أبلغ إدارة سيد البلد أن مباراة إنبي التي يستعد لها الفريق لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري سوف تقام على أرضية ملعب إستاد الإسكندرية.

إلى أن الإدارة بعد التشاور مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق رأت أن لعب المباراة في برج العرب أفضل خاصةً وأن النادي يجيد اللعب على هذه الأرضية ولا يستوجب خوض اللقاء الإنتقال لملعب الإسكندرية.

لكن مديرية الأمن في الماحفظة عارضت إقامة اللقاء في برج العرب ليتم تثبيتها في نفس الموعد الثامنة مساء الجمعة 25 سبتمبر على أرضية ملعب إستاد الإسكندرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة المسابقات تصدم الإتحاد السكندري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 