نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة المسابقات تصدم الإتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض مسؤولو لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم الطلب الذي تقدم به فريق نادي الإتحاد السكندري خلال الأيام القليلة الماضية لنقل مباراته امام إنبي المقرر لها يوم غداً الجمعة إلى برج العرب.

وكان الإتحاد المصري لكرة القدم قد أبلغ إدارة سيد البلد أن مباراة إنبي التي يستعد لها الفريق لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري سوف تقام على أرضية ملعب إستاد الإسكندرية.

إلى أن الإدارة بعد التشاور مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق رأت أن لعب المباراة في برج العرب أفضل خاصةً وأن النادي يجيد اللعب على هذه الأرضية ولا يستوجب خوض اللقاء الإنتقال لملعب الإسكندرية.

لكن مديرية الأمن في الماحفظة عارضت إقامة اللقاء في برج العرب ليتم تثبيتها في نفس الموعد الثامنة مساء الجمعة 25 سبتمبر على أرضية ملعب إستاد الإسكندرية.