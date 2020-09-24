نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تجديد عقد «ساسي» مع الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحاول مسؤولو الزمالك، إنهاء أزمة تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة.
تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك
كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأبيض، أن أمير مرتضي، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بالزمالك، منح فرجاني ساسي، مهلة حتي بعد مباراة الرجاء من أجل الرد النهائي حول التجديد من عدمه.
وكان أمير مرتضي قد عقد جلسة مؤخرًا مع النجم التونسي من أجل التفاوض حول تجديد عقده والذى ينتهي في نهاية الموسم المقبل.
ويعد فرجاني ساسي أحد الركائز الأساسية داخل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حيث حصد على العديد من الألقاب رفقة أبناء ميت عقبة في وقت قصير، جعله ينال حب وتقدير مشجعي القلعة البيضاء.
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