أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي، إصابة نجمه السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وذكر الموقع الرسمي لنادي ميلان، أن الفحوصات الطبية، أثبتت إصابة إبراهيموفيتش بفيروس كورونا. ومن المقرر أن يخضع إبراههيموفيتش للحجر المنزلي، وفقا لبروتوكول الدوري الإيطالي. كان إبراهيموفيتش قاد ميلان مؤخرا للفوزا على بولونيا، في افتتاح مباريات الروسونيري بمسابقة الدوري الإيطالي 2020 - 2021. ويستعد ميلان لمواجهة بودو جليمت النرويجي، اليوم، الخميس، بمسابقة الدوري الأوروبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميلان يعلن إصابة إبراهيموفيتش بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.