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الأهلي يستعيد ناشئه الهارب من جديد

الرياضة تبليغ
الأهلي يستعيد ناشئه الهارب من جديد
الأهلي يستعيد ناشئه الهارب من جديد

أنهى النادي الأهلي إجراءات استعادة أحمد عبد القادر، لاعب فريق الشباب السابق الذي هرب إلى التشيك في 2017.

وكشفت مصادر خاصة أن اللاعب دخل في خلافات حادة مع مسئولي القلعة الحمراء والمجلس السابق عام 2017 بعد أن طلب الحصول على 800 ألف جنيه في الموسم والتصعيد للفريق الأول.

وأضافت المصادر أن اللاعب رحل دون موافقة النادي إلى سبارتا التشيكي.

وأوضحت المصادر أن أمير توفيق، مدير التعاقدات، نجح في استعادة اللاعب من جديد بعد مفاوضات مع ناديه.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 