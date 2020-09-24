نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يخطط لضم نجم تشيلسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - طلب نادي يوفنتوس الإيطالي، الحصول على خدمات مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن يوفنتوس يتطلع لضم الظهير الأيسر لنادي تشيلسي إيمرسون بالميري، قبل نهاية الميركاتو الصيفي.
وتابعت الصحيفة، أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة في البداية، وسيحاول يوفنتوس وضع بند خيار الشراء.
وأشارت الصحيفة، أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع ظهير أيسر خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب إصابة أليكس ساندرو، بالإضافة لعدم اقتناع المدرب أندريا بيرلو بقدرات ماتيا دي تشيليو.
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