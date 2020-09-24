نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لمواجهة نظيره إشبيلية الإسباني، مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي.
وتوج بايرن ميونخ ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان، في حين حصل إشبيلية على لقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي.
موعد مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات
القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وإشبيلية
وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1 .
معلق مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية
ويعلق على المباراة التونسي رؤوف خليف.
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