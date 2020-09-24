نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل : الفحوصات تُظهر إصابة زلاتان ابراهيموفيتش بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي إصابة نجم الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بفيورس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".

وأصدر النادي الإيطالي بيان اليوم عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت أكد فيه ظهور نتائج المسحات التي أجراها الفريق قبل لقاء الدوري الأوروبي.

وأثبتت تلك الفحوصات إصابة ليو دوراتي لاعب الفريق يوم الأربعاء وهو ما جعل باقي اللاعبين يخضعون لإختبارات جديدة.

وتأكد غياب إبراهيموفيتش عن لقاء بودو جيلمت النرويجي في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة اليوروبا ليج.

ويخشى مسؤولو النيراتزوري أن تظهر الكثير من الإصابات الأخرى في صفوف الفريق ما يجعل المباراة تواجه شبح التأجيل.