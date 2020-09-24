نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يرفض عروض الأهلي والإدارة تحدد البديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الأهلي كافة العروض التي قدمتها إليه إدارة المارد الأحمر من أجل الإستمرار مع الفريق ما جعل مسؤولي النادي في حالة غضب كبيرة من تلك التصرفات.

وعرضت إدارة الفريق برئاسة الكابتن محمود الخطيب على السويسري الإستمرار حتى نهاية الموسم لكنه رفض وقام بالرحيل عقب نهاية التدريب وعاد لمقر الإقامة بأحد فنادق القاهرة دون أن يجتمع مع أي من ممثلي النادي الأهلي.

وجاءت العروض التي قدمها الاهلي لفايلر كما علم الفجر الرياضي على النحو التالي :-

· السفر والعودة أول أكتوبر لمناقشة البقاء من عدمه لكنه رفض وأصر على العودة يوم 5 أكتوبر والسفر يوم 1 من الشهر ذاته.

· رفض فايلر عرض الأهلي بإن تأتي أسرته بطائرة خاصةً على نفقة النادي.

· كتابة تعهد بإن يستكمل الموسم حتى نهاية دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر لكنه رفض.

· إلغاء بند الرحيل وفسخ التعاقد خلال المدة من 1 إلى 10 أكتوبر.

كما طلب السويسري إجازات دورية كل فترة وشدد على أن يحصل على راتبه في بداية كل شهر وليس يوم الرابع أو الخامس كما يحدث خلال الشهور الأخيرة ، وكذلك الحصول على مكافأة الفوز بالدوري بصورة فورية.

هذا وحدد مجلس إدارة المارد الأحمر أسماء إثنين مدربين لخلافة فايلر حال الرحيل وهم محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق وعماد النحاس المدير الفني لفريق نادي المقاولون العرب.