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قبل مواجهة بيراميدز في الدوري.. الإسماعيلي يذبح عجلًا لفك النحس

الرياضة تبليغ
قبل مواجهة بيراميدز في الدوري.. الإسماعيلي يذبح عجلًا لفك النحس
قبل مواجهة بيراميدز في الدوري.. الإسماعيلي يذبح عجلًا لفك النحس

حرص مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، برئاسة المهند إبراهيم عثمان، علي ذبح عجل اليوم الخميس، على ملعب المباراة التي ستحضن مواجهة الإسماعيلي أمام ضيفه بيراميدز مساء اليوم فى إطار مباريات الجولة 29 من الدورى العام.

وكان الاسماعيلي تلقى هزيمته أمام فريق إنبي في الجولة السابقة من الدوري.

وكان ريكاردو إختار قائمته قبل مواجهة بيراميدز كالاتي:-

حارس مرمى: محمد فوزي – محمد مجدي.

خط الدفاع: محمود البدري – أسامة إبراهيم – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد عمار – محمد بيومي.

خط الوسط: عمر الوحش – محمود دونجا – أحمد مدبولي – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – محمد حمدي زكي - همام طارق – محمد مخلوف  – محمد صادق – بيكيتي سيلفا.

خط الهجوم: حازم مرسى – وجيه عبد الحكيم – محمد الشامي.

يذكر أن النادى الإسماعيلى يحتل المركز الثانى عشر بلائحة الترتيب برصيد 31 نقطة.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 