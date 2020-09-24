تشكيل النصر لمواجهة العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة العين الإماراتي في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وضمن النصر التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، متصدرا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بينما العين الإماراتي في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

وجاء التشكيل الأساسي لنادي النصر كالتالي:

حراسة المرمى: وليد عبد الله

الدفاع: عوض خميس، علي لاجامي، عبد الله مادو، أسامة الخلف

الوسط: مختار علي، عبد الرحمن الدوسري، مارتينيز، عبد العزيز الدوسري

الهجوم: فراس البريكان ، عبد الفتاح آدم