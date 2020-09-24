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في وجود ميسي.. سواريز يودع برشلونة بعد 6 سنوات خدمة.. صور

الرياضة تبليغ
في وجود ميسي.. سواريز يودع برشلونة بعد 6 سنوات خدمة.. صور
في وجود ميسي.. سواريز يودع برشلونة بعد 6 سنوات خدمة.. صور
ودع لويس سواريز نجوم فريق برشلونة والعاملين بالنادي، اليوم، الخميس، بعد 6 مواسم كاملة قضاها داخل النادي الكتالوني.

كان نادي برشلونة أعلن رسميا، مساء، أمس، الأربعاء، رحيل سواريز إلى صفقة نادي أتلتيكو مدريد.

وجاء رحيل سواريز عن برشلونة، قبل موسم وحيد من نهاية عقده، بسبب خروجه من حساب المدرب الجديد رونالد كومان اللموسم الجديد، والذي رفض فكرة تواجده على دكة البدلاء.

وأقام جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة مؤتمر صحفي لـ سواريز بمقر النادي، في يوم وداعه، كما تم وضع الكؤوس التي توج بها اللاعب خلال مسيرته مع البلوجرانان على ملعب الكامب نو، ليلتقط معها اللاعب بعض الصور التذكارية.

كان لويس سواريز انضم إلى صفوف برشلونة في 2014 قادما ليفربول الإنجليزي، مقابل 82 مليون يورو.

ويعد لويس سواريز هو ثالث هدافي نادي برشلونة على مر التاريخ برصيد 191 هدفا، خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيزار.

يذكر أن لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، أبرز المرشحين لخلافة لويس سواريز في برشلونة.

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