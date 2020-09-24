قاد الزمالك للفوز بثلاث بطولات.. كاف يهنئ أشرف بن شرقى بعيد ميلاده

احتفل الإتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف بعيد ميلاد المغربي نجم الزمالك أشرف بن شرقي، السادس والعشرين الذي يوافق اليوم حيث أنه من مواليد 24 سبتمبر 1994.

وعلق كاف عبر حسابه الرسمي على تويتر محتفلا بعيد ميلاد أشرف بن شرقى قائلا : عيد ميلاد سعيد للاعب الوداد السابق والزمالك الحالى أشرف بن شرقى .

كما احتفت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بعيد ميلاد أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق الأبيض قائلة : عيد ميلاد سعيد للاعبنا أشرف بن شرقى ، كل عام وأنت بخير .

كما احتفل الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع تبادل الصور إنستجرام بعيد ميلاد نجم القلعة البيضاء المغربي أشرف بن شرقي ونشر صورة له مصحوبة بتعليق : ‏عيد ميلاد سعيد للاعبنا أشرف بن شرقي، كل عام وأنت بخير.

ونجح أشرف بن شرقى أو ديبالا العرب كما تطلق عليه الجماهير فى قيادة الزمالك للتتويج بثلاثة ألقاب منذ قدومه مطلع الموسم الحالى قادما من الهلال السعودي بدأها بتسجيل هدفين فى ثلاثية فوز الفريق الأبيض على بيراميدز بنهائى كأس مصر سبتمبر الماضى قبل أن يقود الزمالك للتتويج بلقبى السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل بن شرقى هدفين فى اللقاء ، ثم السوبر المصري على حساب الأهلى بالإمارات بعدها بستة أيام بركلات الجزاء الترجيحية .

واستحق أشرف بن شرقى أن تطلق عليه جماهير الزمالك لقب الساحر و "بن قلبى" بفضل مهارته الكبيرة وأهدافه الحاسمة التى قادت الزمالك لبلوغ نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا عقب اقصاء الترجى التونسى حامل اللقب فى آخر نسختين ليضرب الزمالك موعدا مع الرجاء المغربى فى الثامن عشر من أكتوبر المقبل بالرباط ذهابا و24 أكتوبر إيابا بالقاهرة .