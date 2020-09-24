تياجو ألكانتارا نجم ليفربول الجديد القادم من بايرن ميونخ، أكد في تصريحات صحفية، أمس، الأربعاء، أن فرناندو توريس لاعب الريدز السابق حذره من لمس لوحة " هذا هو أنفيلد" إلى عندما يتوج مع الفريق ببطولة.
لكن ما السبب؟
عند وصول يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق ليفربول إلى الريدز في عام 2015، أمر المدرب الألماني بعدم لمس أي لاعب لهذه اللافتة إلا عندما يتوج ببطولة على الأقل مع الفريق.
قرار يورجن كلوب كان من أجل تحفيز فريق ليفربول الذي غاب عن الألقاب لسنوات طويلة، سواء على الصعيد المحلي والقاري.
ومع تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019، سمح يورجن كلوب لللاعبين بلمس اللافتة المؤدية إلى أرض الملعب، من ضمنهم محمد صلاح الذي انتظر عامين كاملين من أجل لمسها.
منذ وصول يورجن كلوب إلى ليفربول، اعتمد المدرب الألماني على أساليب عديدة من أجل تشجيع اللاعبين للفوز بالبطولات، من ضمنها عدم لمس اللافتة الشهيرة بملعب أنفيلد، وبالفعل نجح كلوب في قيادة الريدز للتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019، والدوري الإنجليزي في 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صلاح حرُم من لمسها 24 شهرا.. سر لافتة "This Is Anfield " الشهيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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